Calcio: Maradona Jr., 'società poco empatica con tifosi, ma ha portato Napoli nell’elite'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Questa piazza si esalta e si deprime subito, ma il pubblico è maturato tanto, adesso sono diversi anni che vediamo squadre forti. Il pubblico è maturato soprattutto dopo il furto che ci hanno fatto l'anno di Sarri”. Lo ha detto Diego Armando Maradona Jr al Salone d’Onore del Coni, prima della consegna dei premi Scopigno e Pulici.

“Il rapporto tra tifosi e società non è mai stato buono e credo che mai lo sarà -ha proseguito Maradona jr.- la società non ha mai fatto tantissimo per avere empatia con i tifosi, ma è una scelta. Onestamente però, da tifoso non posso imputare niente alla società che è davvero lungimirante: hanno portato il Napoli nell’èlite del calcio e con i conti in regola”.