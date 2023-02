Calcio: Marchetti (Uefa), 'caso Juve? Aspettiamo la documentazione'

Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - "Caso Juventus? L'Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso. Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa". Cos&ig...

Roma, 27 feb.

– (Adnkronos) – "Caso Juventus? L'Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso. Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa". Così il vice segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, in riferimento all'inchiesta che ha coinvolto la società bianconera. Quello bianconero è tra i tre club che stanno portando avanti il progetto Superlega: "Sta a loro decidere cosa vogliono fare, sono tre società fondamentali per il calcio europeo.

Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla Uefa", aggiunge Marchetti.