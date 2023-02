Calcio: Marotta, 'l'Inter deve ritrovare continuità, fiducia in Inzaghi mai venuta meno'

Milano, 27 feb. - (Adnkronos) - Fiducia in Simone Inzaghi, ma per l'Inter serve un cambio di rotta che permetta di non rischiare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo divenuto primario in questa stagione. È questo il succo delle parole di Giuseppe Marotta, che ha co...

– (Adnkronos) – Fiducia in Simone Inzaghi, ma per l'Inter serve un cambio di rotta che permetta di non rischiare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo divenuto primario in questa stagione. È questo il succo delle parole di Giuseppe Marotta, che ha concesso un'intervista a Sky Sport analizzando il momento dei nerazzurri. Dopo la sconfitta contro il Bologna, la settima in questo campionato, l'amministratore delegato dell'Inter ha chiesto rimedio al problema della continuità: "Il percorso di questi anni è soddisfacente – ha detto Marotta -, ma la squadra e l'allenatore devono fare di più per risolvere il problema della continuità.

Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad Appiano, in un confronto diretto, trovare il rimedio a questa problematica".

L'ad nerazzurro ha poi fissato gli obiettivi stagionali e ha fatto chiarezza sulla posizione di Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto bene nelle coppe – ha proseguito -, ma l'obiettivo più ambito è lo scudetto. Dopo la sconfitta di ieri con il Bologna siamo qua a chiedere alla squadra e all'allenatore ancora più motivazione e concentrazione perché si possa non perdere di vista l'obiettivo di questa stagione, che è la qualificazione in Champions.

Il nostro obbligo è dare soddisfazione ai tifosi. Inzaghi è un allenatore bravo, giovane e preparato. La fiducia in lui non è mai mancata".