Calcio: Marotta, 'Superlega archiviata ma il sistema è in difficoltà'

Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - "Superlega? Quel tentativo è nato soprattutto come reazione istintiva a una forma di grande difficoltà in cui erano tanti club. È stato sbagliato il momento e il modo, l'abbiamo archiviata". Così l'amministratore delegat...

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – "Superlega? Quel tentativo è nato soprattutto come reazione istintiva a una forma di grande difficoltà in cui erano tanti club. È stato sbagliato il momento e il modo, l'abbiamo archiviata". Così l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta nel suo intervento all'evento Dla Piper Sport Forum "La nuova sfida del calcio" in corso di svolgimento a San Siro. "Ma c'è un sistema in difficoltà perché c'è una grande contrazione finanziaria ed economica degli investitori -sottolinea Marotta-. Parlavamo di modelli che sono cambiati. Bisogna andare oltre e vedere i rimedi, a partire dalla competenza. Il core business deve essere quello calcistico e deve essere accompagnato dalla competenza. L'equazione che più spendi più vinci non funziona. È chiaro che aiuta, ma non è automatica".