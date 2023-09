Calcio: Marsiglia, si dimette l'allenatore Marcelino

Marsiglia, 19 set. - (Adnkronos) - Marcelino lascia la panchina dell'Olympique Marsiglia. Il 58enne tecnico spagnolo, riporta la stampa francese, si è dimesso e ha già annunciato oggi il suo addio ai giocatori. Jean-Pierre Papin dovrebbe sostituirlo in panchina giovedì nel ...

Marsiglia, 19 set. – (Adnkronos) – Marcelino lascia la panchina dell'Olympique Marsiglia. Il 58enne tecnico spagnolo, riporta la stampa francese, si è dimesso e ha già annunciato oggi il suo addio ai giocatori. Jean-Pierre Papin dovrebbe sostituirlo in panchina giovedì nel match di Europa League contro l'Ajax. Nominato a giugno per succedere a Igor Tudor, ha guidato la squadra in cinque partite di Ligue1 (solo due vinte) e nel turno preliminare di Champions League perso contro il Panathinaikos.