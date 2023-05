Calcio: Mattarella, 'simulazioni come il Covid, virus diffuso in tutto il mondo'

Calcio: Mattarella, 'simulazioni come il Covid, virus diffuso in tutto i...

Calcio: Mattarella, 'simulazioni come il Covid, virus diffuso in tutto i...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Le simulazioni, se mi è concessa una battuta, sono come un virus che assomiglia al Covid, si è diffuso in tutto il mondo, come si è visto negli ultimi Mondiali di calcio in Qatar". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Matt...