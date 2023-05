Calcio, Mattarella: simulazioni come un virus, si è visto in Qatar

Roma, 23 mag. (askanews) – “Sarà un evento di grande importanza sportiva e questo messaggio che manderete prima del fischio d’inizio sarà importante per dimostrare che il calcio non è solo uno sport ma ci sono tante componenti rilevanti che non sono separate dalla vita sociale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le squadre di Inter e Fiorentina alla vigilia della finale di Coppa Italia.

“Io non potrò venire – ha spiegato – perchè domani riceverò il presidente della Repubblica dell’Angola ma cercherò di vedere la partita dopo. Sono certo che sarà un incontro di alto livello tecnico e sportivo e che sarà contrassegnato da grande lealtà e correttezza. E’ molto bello vedere prima lo scambio di saluti e dopo gli abbracci tra i giocatori delle squadre avversarie. Certamente ci sarà domani lealtà e correttezza, senza falli pericolosi volontari e senza simulazioni. Le simulazioni – ha aggiunto con una battuta – sono come un virus, come il Covid che è esploso in tutto il mondo, come si è visto ai mondiali in Qatar. Ma sono certo che è un argomento che sarà estraneo al vostro incontro. Mi auguro che anche i tifosi si rispettino vicendevolmente, applaudendo comunque vada”.