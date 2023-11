Calcio: Mazzarri, 'Napoli è casa mia, entusiasta di essere tornato'

Napoli, 24 nov. - (Adnkronos) - "Napoli è casa mia. Il presidente mi ha fatto vedere uno spezzone del film sullo scudetto che uscirà e mi venivano i brividi, avevo la pelle d'oca. Sono entusiasta di essere qua, da quando sono andato via i tifosi mi hanno sempre dimostrato il ...

Napoli, 24 nov. – (Adnkronos) – "Napoli è casa mia. Il presidente mi ha fatto vedere uno spezzone del film sullo scudetto che uscirà e mi venivano i brividi, avevo la pelle d'oca. Sono entusiasta di essere qua, da quando sono andato via i tifosi mi hanno sempre dimostrato il loro affetto". Così l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, dove farà il suo nuovo esordio sulla panchina azzurra. "La scalata verso lo scudetto è partita da me, è un merito che mi prendo. Napoli è una grande piazza: provo una grande soddisfazione ma avverto anche una grande responsabilità", aggiunge il tecnico toscano.