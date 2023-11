Calcio: Mazzarri, 'questo Napoli è la squadra più forte che ho allenato'

Napoli, 24 nov. - (Adnkronos) - "Questo Napoli è la squadra più forte che ho mai allenato. Sono famoso per lamentarmi ma ora non mi lamento più. E' un altro Mazzarri. Spalletti ha fatto un capolavoro, mi emozionavo a vedere il Napoli. Quando vedi una squadra così...

Napoli, 24 nov. – (Adnkronos) – "Questo Napoli è la squadra più forte che ho mai allenato. Sono famoso per lamentarmi ma ora non mi lamento più. E' un altro Mazzarri. Spalletti ha fatto un capolavoro, mi emozionavo a vedere il Napoli. Quando vedi una squadra così speri di poterla allenare e grazie al presidente spero di poterlo fare almeno fino a fine anno". Così l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Bergamo con l'Atalanta dove farà il suo nuovo esordio sulla panchina azzurra.