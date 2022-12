Doha, 3 dic. - (Adnkronos) - "Prego per il Re". E' il messaggio di sostegno, via Twitter, della stella del calcio francese Kylian Mbappé a uno dei suoi idoli: O Rei Pelé. La leggenda del calcio brasiliano ricoverato a San Paolo dove i medici avrebbero interrotto la chemi...

Doha, 3 dic.

– (Adnkronos) – "Prego per il Re". E' il messaggio di sostegno, via Twitter, della stella del calcio francese Kylian Mbappé a uno dei suoi idoli: O Rei Pelé. La leggenda del calcio brasiliano ricoverato a San Paolo dove i medici avrebbero interrotto la chemioterapia perché il tre volte campione del mondo non risponderebbe più alle cure iniziate dopo un'operazione per ridurre un tumore al colon effettuata nel 2021.