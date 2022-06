Parigi, 24 giu. – (Adnkronos) – "La Champions col Psg è un chiaro obiettivo. È ciò che vogliamo, ma c'è un percorso da fare". Così l'attaccante del Psg Kylian Mbappé ai microfoni di Bfm Tv in merito alla prossima stagione. "Per prima cosa dobbiamo essere vincenti in Francia, perché negli ultimi due anni non lo siamo stati pienamente.

Spero di diventare il miglior goleador della storia del club, può succedere e sarebbe bellissimo", aggiunge il 23enne attaccante.