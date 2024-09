Calcio: Melillo, 'curve anche criminali, assuefatti a clima di paura negli stadi'

Milano, 30 set. (Adnkronos) - "Non è giusto dire che tutti gli ultrà sono criminali, ma che una componente non secondaria del mondo ultrà pratichi attività criminali è sotto gli occhi di tutti: c’è un clima di paura negli stadi a cui ci si è...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – "Non è giusto dire che tutti gli ultrà sono criminali, ma che una componente non secondaria del mondo ultrà pratichi attività criminali è sotto gli occhi di tutti: c’è un clima di paura negli stadi a cui ci si è assuefatti troppo facilmente. Occorrerebbe ripristinare l'esatta gerarchia del calcio come spettacolo" e non di uno sport "vittima di criminali". E' uno dei passaggi dell'intervento del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo intervenuto nella conferenza stampa per dare conto dell'indagine che ha permesso di smantellare i vertici delle curve di Milan e Inter.

Melillo sottolinea l'importanza non solo della risposta giudiziaria dello Stato, ma anche della funzione preventiva e plaude la scelta del questore di Milano Bruno Megale di usare il divieto di accedere alle manifestazioni sportive come contrasto alla violenza delle curve.

"Oltre agli arresti, sono stati notificati 24 Daspo, dieci aggravati da obbligo di firma, e 89 provvedimenti di Daspo fuori contesto che consentono di inibire l'accesso allo stadio a chi ha subito un certo tipo di condanne. Si tratta di prime misure, altre ne saranno studiate nei prossimi mesi, che rappresentano un segnale forte, anche dal punto di vista amministrativo, per intervenire contro il tifo violento" spiega il questore Megale.