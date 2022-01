Calcio: mercato, City alla finestra per Modric scontento dell'offerta di rinnovo del Real

Manchester, 10 gen. (Adnkronos) – Il Manchester City sta valutando una mossa shock per il centrocampo: la stella del Real Madrid Luka Modric. Il croato è rimasto "scontento" dell'offerta di contratto di Florentino Perez e la squadra di Pep Guardiola lo accoglierebbe a braccia aperte.

Modric – che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2018 – è ancora considerato uno dei migliori centrocampisti del mondo ed è considerato un membro chiave della rosa dei Blancos anche dopo aver compiuto 36 anni. Il suo attuale contratto scade alla fine della stagione in corso, con il Real Madrid desideroso di prolungarlo, ma Modric è scontento dei termini che gli sono stati offerti dal presidente Florentino Perez, e secondo El Nacional il City aspetta dietro le quinte.

Modric è stanco di essere sottovalutato dal suo club e vuole un contratto di due anni per dimostrare la sua importanza per la squadra. E' disposto anche a ridurre il suo stipendio se il club si impegna ad averlo in rosa per le prossime due stagioni, in caso contrario Modric che è ansioso di partecipare alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar ai massimi livelli, non vedrebbe problemi a trasferirsi all'Etihad dopo un piacevole inizio di carriera in Premier League con il Tottenham.

La priorità del centrocampista è però il ritiro al Bernabeu e aspetta che Perez faccia un'altra offerta.