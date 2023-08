Calcio: mercato Inter, Correa verso il Marsiglia e torna Sanchez

Milano, 24 ago. - (Adnkronos) - Correa out, Sanchez in. Cambia così l'attacco nerazzurro, dopo che Inter e Olympique Marsiglia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Francia del "Tucu" Correa. Contestualmente l'Inter riabbraccerà lo svincolato Alexis...

Milano, 24 ago. – (Adnkronos) – Correa out, Sanchez in. Cambia così l'attacco nerazzurro, dopo che Inter e Olympique Marsiglia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento in Francia del "Tucu" Correa. Contestualmente l'Inter riabbraccerà lo svincolato Alexis Sanchez che ìnell'ultima stagione ha giocato proprio nell'OM. L'Olympique Marsiglia, dopo aver mosso i primi passi con l'agente dell'argentino, ha raggiunto l'accordo anche con l'Inter. Operazione, riporta Sky Sport, chiusa in prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni; operazione che può trasformarsi in prestito oneroso a 2 milioni, 10 di obbligo di riscatto e 1 di bonus nel caso in cui l'Olympique Marsiglia si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. In giornata si sistemeranno e gli ultimi dettagli contrattuali tra il club francese e Correa. A operazione definita, l'Inter organizzerà le visite mediche di Alexis Sanchez che aspetta solo il via libera definitivo per poter riabbracciare l'Inter 379 giorni dopo il suo addio.