Calcio: mercato Juve, si lavora alla rescissione del contratto di Alex Sandro

Torino, 7 giu. – (Adnkronos) – Empoli-Juventus dello scorso 22 maggio potrebbe essere stata l'ultima partita in maglia bianconera di Alex Sandro. Nonostante sia scattato il rinnovo automatico, infatti, la Juve, secondo quanto riporta Sky Sport, continua a lavorare nel tentativo di arrivare a una risoluzione di contratto con il brasiliano, a Torino dal 2015. Contatti continui tra le parti per arrivare a un'intesa che libererebbe il giocatore a costo zero e consentirebbe al club di risparmiare qualcosa a livello di ingaggio e cominciare un nuovo ciclo su quel lato del campo. Una volta risolto il contratto con la Juve, Alex Sandro sarà libero di accasarsi a un altro club. Non mancano i corteggiatori, su tutti il Galatasaray che sarebbe pronto a soddisfare le richieste del terzino.

Ma non è l'unico bianconero che piace al club turco, interessato anche ad acquistare McKennie e Zakaria, entrambi di ritorno alla squadra di Allegri dopo l'esperienza in prestito in Premier (al Leeds per lo statunitense, al Chelsea per l'ex 'Gladbach). Un asse Italia-Turchia certamente non inedito, come dimostra sia l'operazione che lo scorso febbraio ha portato Zaniolo a Istanbul sia la presenza degli altri ex Serie A, da Muslera ad Ayhan, da Torreira a Sergio Oliveira per finire a Mertens e Icardi.