Calcio: mercato Juventus, si attende una risposta da Rabiot

Torino, 21 giu. – (Adnkronos) – Chiuso l'acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dal Marsiglia, per il quale manca solo l'ufficialità, la Juventus attende in settimana una risposta anche da parte di Adrien Rabiot, a cui la società bianconera ha proposto un rinnovo di contratto annuale, a circa 7 milioni all'anno. Tra le priorità del mercato bianconero c’è quella di rinforzare il ruolo di esterno destro: oltre a Timothy Castagne del Leicester, affare che potrebbe concretizzarsi per 15 milioni, si sondano altre piste come gli spagnoli del Real Madrid Alvaro Odiozola e Lucas Vazquez.