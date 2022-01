Calcio: mercato, LA Galaxy interessati a Douglas Costa

Rio de Janeiro, 10 gen. (Adnkronos) – I Los Angeles Galaxy sono interessati ad ingaggiare l'attaccante della nazionale brasiliana Douglas Costa, secondo quanto riportato dai media nel paese sudamericano. I rappresentanti dei LA Galaxy sono attualmente in Brasile nel tentativo di facilitare l'arrivo del giocatore in vista della stagione 2022 della Major League Soccer (Mls), secondo Globo Esporte.

Ma i Galaxy dovranno superare la concorrenza per il 31enne attaccante esterno di San Paolo, Atletico Mineiro e alcuni club del Qatar. Costa, ha un contratto fino al 30 giugno con la Juventus, ed è attualmente in prestito al Gremio in Brasile. La squadra di Porto Alegre è stata retrocessa in seconda divisione del calcio brasiliano a dicembre e i dirigenti del club hanno espresso il desiderio di cedere l'ala per ridurre il monte ingaggi.

La stagione Mls 2022 è in programma dal 26 febbraio al 5 novembre.