Calcio: mercato Milan, rossoneri di padre in figlio, in quota spunta l'idea Weah per l'attacco

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Da Weah a Weah. Erano gli anni a cavallo tra i 90’ e il 2000 quando George Weah, attaccante liberiano, spaventava le difese avversarie con la maglia del Milan addosso. Come riporta Agipronews, a distanza di oltre 20 anni, un altro Weah potrebbe indossare la maglia...

