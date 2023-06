Calcio: mercato Milan, rossoneri sulle tracce di Chukwueze del Villarreal

Milano, 10 giu. - (Adnkronos) - Il Milan continua a lavorare per Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano classe 1999 del Villarreal è il nome individuato dal club rossonero, secondo quanto riporta Sky Sport, per rinforzare la fascia destra. La richiesta del club spagnolo è...

Milano, 10 giu. – (Adnkronos) – Il Milan continua a lavorare per Samuel Chukwueze. L'esterno offensivo nigeriano classe 1999 del Villarreal è il nome individuato dal club rossonero, secondo quanto riporta Sky Sport, per rinforzare la fascia destra. La richiesta del club spagnolo è di 25 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Per il momento i rossoneri non hanno presentato offerte ufficiali, ma l'idea è quella di trovare l'accordo prima con il calciatore, il cui contratto scadrà nel 2024, e poi trattare con il Villarreal.

Il Milan continua a lavorare anche per rinforzare l'attacco. Sfumato Openda, per il quale il Lens chiede 40 milioni, i rossoneri stanno osservando Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. Sulla punta centrale però c'è anche la concorrenza del Paris Saint Germain che fa alzare notevolmente le richieste sull'ingaggio: l'attaccante chiede 6 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta troppo elevata dal Milan.

Un altro nome che piace al Milan è quello di Chibueze Chukwuemeka, centrocampista centrale che è in uscita dal Chelsea: il classe 2003 potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. Dovrebbe esser stato definitivamente accantonato Ruben Loftus-Cheek, uno dei primi nomi trattati da Maldini e Massara prima del loro esonero. I Blues chiedono tra i 15 e i 20 milioni per il cartellino, cifra ritenuta eccessiva per un calciatore che ha già compiuto 27 anni.