Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – Si accende la trattativa per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus. Nella giornata di oggi il club bianconero e il Sassuolo si incontreranno per discutere dell'operazione che potrebbe portare il centrocampista in bianconero. La società neroverde valuta l'ex milanista 40 milioni e nella trattativa potrebbe entrare come contropartita tecnica il difensore della Juventus Radu Dragusin.