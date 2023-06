Calcio: mercato, per bookie duello Inter-Juve per Milikovic-Savic, Milan insegue nelle quote

Calcio: mercato, per bookie duello Inter-Juve per Milikovic-Savic, Milan inse...

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo i betting analyst di Sisal, infatti, si tratta dei due club favoriti per agguantare uno dei centrocampisti più desiderati della Serie A, attualmente in forza alla Lazio: sia i bianconeri che i nerazzurri, riporta agipronews, vedono a quota 3 l’approdo del serbo, in vantaggio sul Milan proposto a 4. Lontane le opzioni estere: l’Arsenal si gioca a 7,50, mentre una partenza verso l’Arabia Saudita paga 12 volte la posta. La permanenza alla Lazio, invece, è offerta a 4.