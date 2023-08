Calcio: mercato, primi contatti tra Chelsea e Roma per il prestito di Lukaku

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Non solo Sardar Azmoun. La Roma da qui a fine mercato prenderà un altro attaccante e novità importanti arrivano sul fronte Romelu Lukaku. Il Chelsea, oltre ad aprire al prestito, ha già avuto, secondo Sky Sport, contatti ufficiali con il club giallorosso: si lavora per un prestito secco. Lukaku si avvicina, tanto che non è escluso un blitz dirigenziale a Londra in serata per avere l'ok definitivo anche del giocatore.