Calcio: mercato, Roma e Atalanta su Belotti

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Dopo il domino di allenatori, con ancora qualche panchina da sistemare, inizia il valzer degli attaccanti. La Roma, che ha da tempo annunciato il nuovo tecnico Josè Mourinho, è intenzionata ad avere in rosa tre attaccanti importanti.

Per questo è tornato forte l'interessamento per il bomber del Torino, Andrea Belotti, da mettere a disposizione dello Special One insieme a Dzeko e Mayoral. La Roma, a quanto apprende l'Adnkronos, però potrebbe trovare una dura concorrenza, quella dell'Atalanta, che sta seguendo il giocatore e che sarebbe pronta a prenderlo in caso di cessione di Duvan Zapata che ha molti estimatori, soprattutto all'estero vista la quotazione da 50 milioni. Mentre il Milan avrebbe dirottato i suoi interessi su altri profili come quello di Giroud.

Il contratto di Belotti con il Toro è in scadenza nel 2022, con il presidente Cairo che dovrebbe scendere nelle richieste visto che i discorsi per il rinnovo sono fermi da diverso tempo, con il giocatore che starebbe prendendo, a quasi 28 anni, in seria considerazione un futuro lontano dai granata. La Roma è intenzionata a provare a prendere l'attaccante con una prima offerta da circa 15 milioni di euro e un contratto importante per il giocatore, ma Cairo chiede circa 25 milioni.