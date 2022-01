Calcio: mercato, Villar e Mayoral verso il Getafe

Madrid, 11 gen. (Adnkronos) – Sia l'attaccante Borja Mayoral che il centrocampista Gonzalo Villar potrebbero lasciare la Roma e trasferirsi in Spagna, al Getafe. Secondo quanto riporta As, per l'attaccante di proprietà del Real Madrid, l'accordo di massima tra le partiti è stato raggiunto e nelle prossime ore si potrebbe chiudere.

Mayoral arriverà in prestito alla squadra guidata da Quique Sánchez Flores fino alla fine di questa stagione. Insieme al madrileno è pronto a sbarcare al Getafe anche Villar. Il club spagnolo è riuscito a vincere la concorrenza di diversi club, compresa la Sampdoria.