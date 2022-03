Calcio: Messi, 'dopo il mondiale dovrò ripensare a molte cose'

Buenos Aires, 26 mar. – (Adnkronos) – "Dopo il Mondiale dovrò ripensare molte cose, a seconda che vada bene o male. Speriamo che vada tutto per il meglio. Per ora sono concentrato sui prossimi impegni". Così il capitano dell'Argentina Lionel Messi, che a giugno compirà 35 anni, in merito al mondiale, unico trofeo che manca nella sua bacheca.

"È ormai da un po' che sono felice in nazionale, anche prima di vincere la Copa America -aggiunge l'attaccante del Psg-. Sono grato a tutti per come mi fanno sentire ogni volta che torno in Argentina. Di sicuro dopo il Mondiale molte cose cambieranno".