Calcio, Messi guida l'Inter Miami al successo nella Leagues Cup

Nashville, 20 ago. (askanews) – L’Inter Miami di Lionel Messi ha vinto la Leagues Cup della Concacaf con un successo in finale sul Nashville per 10-9 ai rigori, dopo che la partita era terminata 1-1. E Messi è stato ancora protagonista da vero leader ha guidato la squadra al trionfo: prima ha portato in vantaggio Miami al 24′ del primo tempo con un gol all’incrocio dei pali (è il decimo in 7 partite), e dopo il pareggio di Fafa Picault nella ripresa ha segnato anche il primo della serie di rigori.

A decidere è stato un duello tra i due portieri: Drake Callender ha segnato il suo rigore per Miami e poi ha parato il tiro di Elliot Pannico.

Al termine del match la squadra ha celebrato la vittoria con un soddisfatto e trionfante David Beckham co-proprietario del team di Miami.