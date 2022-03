Calcio, Miguel Van Damme morto di leucemia: aveva solo 28 anni

Il calciatore Miguel Van Damme si è dovuto arrendere alla leucemia dopo cinque anni di battaglie: la moglie ne da il triste annuncio sui social

L’ex portiere del Cercle Bruges, Miguel Van Damme è morto di leucemia all’età di 28 anni. Il calcio belga piange il calciatore che aveva combattuto con la malattia per cinque anni.

Calcio estero, Miguel Van Damme si arrende alla leucemia dopo cinque anni di lotta

A dare l’annuncio della tragica scomparsa è stata la moglie di Van Damme, Kyana Dobbelaere, sul suo profilo Instagram: “Il nostro caro più caro è partito per la sua ultima partita stasera, una partita che non può più essere vinta. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l’hai fatto di nuovo a modo tuo, molto forte. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per quello che eri: un esempio per molti.” Il calciatore aveva dato alla luce, insieme a Kyana, la piccola Camille, nata nel 2021, quando Van Damme aveva appena scoperto che la sua leucemia era diventata incurabile: “Mi hai fatto capire che non c’è niente come arrendersi, anche se c’era solo un piccolo barlume di successo, più e più volte l’hai superato.

Riposa ora tesoro, te lo sei guadagnato più che guadagnato, ora sei liberato da ogni dolore. Ci piacerebbe vederti così. Un grande abbraccio dalle tue ragazze.”

La nota del suo ex club di calcio

Il suo ex club, in cui Van Damme giocava come portiere, il Cercle Bruges, ha reagito con un comunicato alla bruttissima notizia della sua scomparsa: “Le parole non sono sufficienti per descrivere ciò che proviamo, anche se sapevamo che le cose non andavano bene per un po’.

Oggi è un giorno estremamente difficile nei quasi 123 anni di storia del Cercle Brugge. Il nostro pensiero va principalmente a sua moglie Kyana, a sua figlia Camille, ai genitori di Miguel, a sua sorella Francesca, ma anche ai suoi tanti amici e familiari.”