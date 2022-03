Calcio: Mihajlovic, 'mi ricovero settimana prossima, sono in ottime mani e sono sereno'

Bologna, 26 mar. – (Adnkronos) – "All’inizio della prossima settimana mi dovrò assentare e sarò ricoverato al Sant’Orsola di Bologna nel 'programma dipartimentale terapie cellulari avanzate' diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi che mi ha già seguito nella fase precedente del mio percorso terapeutico.

So di essere in ottime mani. Al contrario di due anni e mezzo fa quando a stento sono riuscito a trattenere le lacrime, questa volta mi vedete più sereno. So cosa devo fare e soprattutto la mia situazione è molto diversa da quella di allora". Così l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, dove ha annunciato che la leucemia che lo aveva colpito oltre due anni fa è tornata a farsi viva e che per questo dovrà ricoverarsi nuovamente in ospedale.