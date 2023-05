Calcio: Milan a tre punti dalla Champions, ma in quota Juventus avanti a 2,36

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – Mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League contro una Juventus ferita tra situazioni di campo ed extra. Il Milan di Stefano Pioli è ospite allo Stadium di un avversario contro il quale è imbattuto da quattro partite. Sarà un match molto equilibrato quello che chiuderà il programma della 37^ giornata, con gli analisti di Planetwin365 che preferiscono il riscatto dei padroni di casa, a 2,36 rispetto al blitz rossonero offerto a 3,03. Sale invece a 3,25 il pareggio come nell’ultima sfida torinese terminata 1-1, risultato in pole anche domenica sera a quota 6,73.

Gli ultimi tre scontri diretti hanno regalato pochi gol, quindi il quarto Under 2,5 consecutivo è in vantaggio a 1,72 sull’Over 2,5 dato a 2,01. Spera in un’altra sera magica Olivier Giroud, dopo la tripletta dello scorso turno contro la Sampdoria, il primo gol del transalpino alla Juve è proposto a 3,35 mentre Federico Chiesa, tornato al gol in Serie A lunedì sera a Empoli dopo oltre un anno, cerca un bis dato a 4,25. Occhio anche al pericolo espulsione: come emerge dal sito Calcio.com, la Juventus è la squadra che ha ricevuto più cartellini rossi dell’intera Serie A, ben 6, e un’altra uscita anticipata nei 90 minuti dello Stadium è fissata a 3,65.