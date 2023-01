Calcio: Milan, affaticamento muscolare per Theo Hernandez, non convocato per la Lazio

Calcio: Milan, affaticamento muscolare per Theo Hernandez, non convocato per ...

– (Adnkronos) – Tra i giocatori del Milan partiti per la trasferta dell'Olimpico di Roma, dove domani affronteranno la Lazio, non c’è Theo Hernandez. Il francese non è stato convocato in via precauzionale per un affaticamento muscolare. L'ex Real Madrid aveva già qualche problema fisico da qualche giorno e il tecnico rossonero Stefano Pioli ha preferito non rischiare, anche in vista delle sfide successive contro Sassuolo, Torino e soprattutto in Champions con il Tottenham.

Contro la Lazio, a sinistra dovrebbe giocare Sergino Dest.