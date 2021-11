Calcio: Milan, domani Pioli rinnova fino al 2023

Milano, 25 nov. – (Adnkronos) – È domani il giorno del rinnovo di Stefano Pioli, che prolungherà e adeguerà il suo contratto con il Milan. L'allenatore parmigiano, secondo quanto riporta Sky Sport, si recherà in mattinata a Casa Milan per formalizzare il nuovo accordo da circa tre milioni a stagione.

Un appuntamento che era stato posticipato di qualche giorno per attendere l'arrivo di Ivan Gazidis, tornato da New York qualche giorno fa. La nuova scadenza dell'accordo sarà fino a giugno 2023, con un'opzione per un altro anno. Dopo la firma, Pioli si recherà a Milanello per dirigere la sessione di allenamento pomeridiana.