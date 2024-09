Calcio: Milan e Inter al lavoro contro 'commissariamento', pm nomina consulenti

Milano, 30 set. (Adnkronos) - Per la prima volta in Italia, la procura di Milano avvia un "procedimento di prevenzione" su Inter e Milan: i due club di Serie A dovranno migliorare i propri modelli organizzativi che si sono mostrati sufficienti a respingere le eventuali pressioni illecite d...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Per la prima volta in Italia, la procura di Milano avvia un "procedimento di prevenzione" su Inter e Milan: i due club di Serie A dovranno migliorare i propri modelli organizzativi che si sono mostrati sufficienti a respingere le eventuali pressioni illecite delle curve. Modelli che hanno permesso alle due società sportive di non essere coinvolte nell'inchiesta che ha portato a 19 arresti tra le due curve del Meazza.

Per migliorare gli 'anticorpi' è già iniziato un dialogo tra la stessa procura meneghina e le due società che hanno fornito la massima disponibilità, oltre ai documenti richiesti. Il confronto tra legali e procura proseguirà nei prossimi mesi, la procura di Milano ha intanto nominato propri consulenti che contribuiranno a questa attività di ricerca di sistemi che possano frenare gli affari illeciti delle curve.