Calcio: Milan, effetto San Siro per tornare a vincere, in quota Pioli vede successo sul Verona

Milano, 22 set. – (Adnkronos) – Una sconfitta, pesantissima, nel derby contro l’Inter e un pareggio con qualche rimpianto nel debutto europeo contro il Newcastle: non una settimana semplice per il Milan, che ora attende il Verona nella quinta giornata di Serie A. I rossoneri si affidano alla carica di San Siro per riprendere il cammino: la squadra di Stefano Pioli, infatti, ha vinto le ultime quattro partite di campionate giocate in casa (contro l’Inter, infatti, era in “trasferta”). Ecco, quindi, che per gli esperti di Sisal e Scommessemania il segno «1» si gioca rispettivamente a 1,38 e 1,39; lontano, tra 8 e 8,50, il «2», con il Verona che non ha mai battuto i rossoneri a San Siro. Il pareggio, infine, si attesta tra 4,75 e 4,90. Tra gli altri palinsesti, riporta Agipronews, l’Over 2,5 vale 1,75 volte la posta giocata, con l’Under a 1,95; allo stesso modo, il No Goal è nettamente in vantaggio sul Goal, a 1,70 contro 2,05. Tra i risultati esatti, spicca il 2-0 a 6,25, con l’1-0 a 6,50, mentre per il 3-0 e il 2-1 si sale a 9. Olivier Giroud comanda tra i marcatori, a 2 volte la posta, seguito da Rafael Leao e Noah Okafor a 2,50; quota che raddoppia, a 5, per Cyril Ngonge.