Calcio: Milan, festa di compleanno a sorpresa per i 40 anni di Ibrahimovic

Milano, 4 ott. – (Adnkronos) – Bellissimo regalo per Zlatan Ibrahimovic la scorsa notte in un hotel di Milano per i suoi 40 anni. La moglie Helena gli ha infatti organizzato una super festa a sorpresa all'ultimo piano di un hotel di Milano, che per l'occasione si è anche illuminato con il numero 40 rosso sulla facciata.

Lo svedese è entrato nella sala della festa sulle note di Jutro Je, la canzone slava che già lo aveva accompagnato a Sanremo, applaudito da tutti gli invitati. E' stato suonato anche l'inno del Milan. Presenti tanti compagni ed ex compagni e rappresentati del Milan attuale e passato: tra cui Adriano Galliani, Paolo Maldini, Frederic Massara, Antonio Cassano e Gennaro Gattuso. C'era anche la mamma del giocatore, la signora Jurka. Ibra ha tenuto un discorso e spento le candeline su una grande torta al centro della sala, prima di dare il via alla festa.