Calcio: Milan, futuro Pioli in bilico dopo un ottobre da incubo, crolla la quota dell’esonero

Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – Stefano Pioli ora è nell’occhio del ciclone. Il pareggio contro il Napoli, con la rimonta subita da 0-2 a 2-2, è solo l’ultimo di una serie di risultati negativi per il Milan, in cui è emerso anche il malcontento di pilastri come Olivier Giroud e Rafael Leao nei confronti del tecnico parmense. La partita del Maradona ha portato a tre gli scontri diretti in campionato senza vittorie, dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. A questo si aggiunge l’ultimo posto nel girone di Champions League, a completare un mese di ottobre da incubo per il Milan. I tifosi mugugnano, e anche per i bookmaker l’esonero di Pioli diventa una possibilità sempre più concreta, con la quota che è crollata nelle ultime ore: secondo gli analisti di Goldbet e Better, l’esonero o le dimissioni di Pioli entro l’inizio del 2024 si giocano a 4,50 volte la posta, contro circa il 7 di pochi giorni fa.