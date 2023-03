Calcio: Milan, Ibra lavora a parte in vista del match con la Salernitana

Milano, 11 mar. - (Adnkronos) - Archiviato il passaggio ai quarti di finale di Champions, per il Milan è arrivato il momento di tuffarsi nuovamente nel campionato. La squadra di Stefano Pioli si è allenata in giornata a Milanello per preparare la gara contro la Salernitana, in programm...

Milano, 11 mar. – (Adnkronos) – Archiviato il passaggio ai quarti di finale di Champions, per il Milan è arrivato il momento di tuffarsi nuovamente nel campionato. La squadra di Stefano Pioli si è allenata in giornata a Milanello per preparare la gara contro la Salernitana, in programma lunedì 13 marzo alle ore 20:45. Contro la squadra di Paulo Sosa, Zlatan Ibrahimovic non partirà dal primo minuto: lo svedese, infatti, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Nessuna rivoluzione rispetto a Londra, ma solo qualche cambio per far rifiatare chi ha giocato molto nell'ultimo periodo (Thiaw, uno tra Tonali e Krunic, ma anche Brahim Diaz che non è al 100%). Ancora nulla è certo, una decisione verrà presa nell'allenamento di rifinitura.