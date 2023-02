Calcio: Milan, Ibra si allena in gruppo, possibile convocazione per il Torino

Calcio: Milan, Ibra si allena in gruppo, possibile convocazione per il Torino

Calcio: Milan, Ibra si allena in gruppo, possibile convocazione per il Torino

Milano, 7 feb. - (Adnkronos) - Dopo l’ennesima delusione, con il derby perso 1-0 per il quarto ko di fila, il Milan torna ad allenarsi e, forse, trova un motivo per provare a sorridere un po’. La notizia è che Zlatan Ibrahimovic ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quin...

Milano, 7 feb.

– (Adnkronos) – Dopo l’ennesima delusione, con il derby perso 1-0 per il quarto ko di fila, il Milan torna ad allenarsi e, forse, trova un motivo per provare a sorridere un po’. La notizia è che Zlatan Ibrahimovic ha svolto tutto l’allenamento in gruppo e quindi è recuperato e a disposizione per Milan-Torino: possibile, dunque, una convocazione dello svedese, importante – come sappiamo – non solo a livello tecnico, ma anche per carisma e leadership.

Specie in un momento come questo, per il Milan. Buone notizie anche da altri due infortunati, Tomori e Bennacer: procede bene anche il loro recupero, e se sarà complicato (ma non impossibile) vederli già contro il Torino, appare molto più probabile il loro rientro per la gara di Champions del 14 febbraio contro il Tottenham di Conte.