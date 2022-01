Calcio: Milan ko 2-1 in casa con lo Spezia al 96', l'Inter resta in vetta a +2 (2)

(Adnkronos) – Nella ripresa lo Spezia torna in campo tutt'altro che dimesso, nonostante rischi di affondare. Provedel è provvidenziale su Saelemaekers, poi arriva il sorprendente pari al 64' con Agudelo. Bella azione corale degli aquilotti con il colombiano bravo a costruire la manovra, inserirsi in area e raccogliere l'assist di Verde battendo da due passi Maignan.

Pioli inserisce Giroud a far coppia con Ibrahimovic.

Nel finale arriva la beffa per i ragazzi di Pioli. Messias va in gol nei minuti di recupero, ma Serra commette un errore imperdonabile, fermando prima il gioco per un fallo su Rebic, senza aspettare lo sviluppo dell'azione. Poteva essere il 2-1 per il Milan. Sarà 1-2 per lo Spezia al 96' con Gyasi che finalizza un contropiede, con i rossoneri tutti spinti nell'area avversaria.