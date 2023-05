Calcio: Milan, Leao si allena a parte alla vigilia del match con l'Inter

Milano, 9 mag. - (Adnkronos) - Il Milan si è allenato questa mattina alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. Rafael Leao, cha ha subito una elongazione all’adduttore della coscia destra, non ha lavorato in gruppo ma si è limitato a svo...

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – Il Milan si è allenato questa mattina alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter. Rafael Leao, cha ha subito una elongazione all’adduttore della coscia destra, non ha lavorato in gruppo ma si è limitato a svolgere un allenamento personalizzato. L'infortunio subito durante il match con la Lazio non è grave, ma il portoghese sarà in campo domani solo se non ci saranno rischi di una ricaduta.