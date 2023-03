Calcio: Milan, lesione al polpaccio per Kalulu, salta il Napoli

Milano, 27 mar. - (Adnkronos) - Arrivano brutte notizie per il Milan dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Stefano Pioli perde un titolare: Pierre Kalulu, infatti, ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il difensore, impegnato con la Francia Under 21, dopo aver salta...

Milano, 27 mar. – (Adnkronos) – Arrivano brutte notizie per il Milan dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Stefano Pioli perde un titolare: Pierre Kalulu, infatti, ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il difensore, impegnato con la Francia Under 21, dopo aver saltato l'ultima gara contro l'Inghilterra è stato sottoposto nella mattinata di lunedì 27 marzo ad esami di controllo che hanno evidenziato l'infortunio e svolgerà dei nuovi controlli strumentali tra una settimana.

Le condizioni di Kalulu dunque verranno rivalutate più avanti, ma di certo c'è che il giocatore salterà il big match tra Napoli e Milan in programma alla ripresa della Serie A al Maradona domenica 2 aprile alle 20:45. Non soltanto l'infortunio di Kalulu, anche altri giocatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali hanno accusato qualche problema in questa sosta. Uno è Rade Krunic, che è stato impiegato ugualmente dal Ct della Bosnia contro la Slovacchia nonostante non fosse in perfette condizioni. L'altro è Zlatan Ibrahimovic, che si è fermato nel corso dell'ultimo allenamento con la Svezia ed è in dubbio per la gara contro l'Azerbaigian.