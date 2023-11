Calcio: Milan, Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez in gruppo, recuperati per il Psg

Calcio: Milan, Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez in gruppo, recuperati per ...

Milano, 5 nov. - (Adnkronos) - Recuperi importanti per il Milan in vista del fondamentale match di Champions League di martedì 7 novembre a San Siro contro il Paris Saint-Germain. Pulisic, Chukwueze e Theo Hernandez si sono allenati in gruppo e sono dunque pronti per la sfida del 'Meazza...