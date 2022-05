Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – RedBird Capital è sempre più vicino all'acquisto del Milan. Secondo quanto riporta 'Il Sole 24 Ore' il fondo statunitense avrebbe sorpassato Investcorp e avrebbe quasi trovato un accordo sulla base di 1,3 miliardi di euro che potrebbe oscillare verso l'alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi.

Il fondo Elliott dovrebbe rimanere comunque in quota nella società anche se, per il momento, non ha rilasciato alcun commento.