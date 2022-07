Calcio: Milan, ufficiale l'ingaggio di Origi

Milano, 5 lug. – (Adnkronos) – Divock Origi è ufficialmente un giocatore del Milan fino al 30 giugno 2026. Lo rende noto il club rossonero con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web. "AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock Origi.

L'attaccante belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026".

"Origi, nato ad Ostenda (Belgio) il 18 aprile 1995, cresce nei Settori Giovanili di Genk e Lille, debuttando in Prima Squadra con il club francese nel 2013. Dopo 89 partite e 16 gol con il Lille passa al Liverpool e nelle prime due stagioni con i Reds realizza 21 reti in 77 presenze, prima di trasferirsi in prestito al Wolfsburg con cui mette a segno 7 gol in 36 partite".

"Nel 2018 torna al Liverpool con cui totalizza altre 98 presenze e 20 gol, vincendo 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club. Origi debutta in Nazionale nel 2014 e vanta 32 presenze e 3 reti con il Belgio, di cui è diventato il più giovane marcatore a un Mondiale nell'edizione del 2014".