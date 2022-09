Calcio: Milinkovic-Savic, 'rimasto alla Lazio con il sorriso, contento per la trecentesima presenza'

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – "Ho vissuto questa estate come quelle prima, avete sempre parlato di mercato ma sono sempre rimasto qui. Mi sono riposato bene, ho fatto una buona preparazione e sono partito bene. Io sono qui con il sorriso”.

Lo dice il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Feyenoord in Europa League, in merito alle voci di mercato che lo vedevano possibile partente, cosa che non si è verificata. Il 27enne serbo domani vestirà per la trecentesima volta la maglia biancoceleste. "Ho in testa la prima partita che ho fatto qui, sono contento di raggiungere un numero così importante".