Calcio: Moggi, 'Chiellini grande leader, può fare carriera anche da dirigente'

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – "Nel 2005 fui io a portarlo alla Juventus. Era in comproprietà tra Roma e Livorno e decisi di investire in questo ragazzo di vent'anni dai grandi mezzi fisici. Giocava terzino sinistro ma dopo un anno o due passò centrale. Capimmo subito che in quella posizione avrebbe potuto rendere al meglio". Così all'Adnkronos l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, nel giorno del ritiro dal calcio giocato di Giorgio Chiellini.

"Negli anni si è dimostrato un grande leader, un capitano vero, uno di quei giocatori che fanno al fortuna delle squadra in cui giocano -aggiunge l'ex dg bianconero-. Di anno in anno è sempre migliorato aggiungendo qualcosa al suo gioco. E' segno di grande intelligenza e di giocatori con la testa di Chiellini ne ho conosciuti pochi".

Moggi vede un grande futuro da dirigente per Chiellini. "Premesso che deve decidere la società se Giorgio può tornare con un ruolo da dirigente, io lo vedrei molto bene. Conosce l'ambiente Juve come le sue tasche e per me sarebbe perfetto in un ruolo di raccordo tra società e squadra. Ha tutte le caratteristiche per fare una grande carriera anche da dirigente ".