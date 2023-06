Calcio: Moggi, 'Inter favorita per il prossimo campionato, penso prenderà Frattesi’

Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - "Il mercato delle milanesi? Del Milan non si sa nulla perché, fatti fuori Maldini e Massara, comandano dall'estero, per cui non ci sono indicazioni di nessun tipo. L’Inter invece potrebbe fare un discorso di rinnovamento, prima però deve ri...

Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – "Il mercato delle milanesi? Del Milan non si sa nulla perché, fatti fuori Maldini e Massara, comandano dall'estero, per cui non ci sono indicazioni di nessun tipo. L’Inter invece potrebbe fare un discorso di rinnovamento, prima però deve riuscire a vendere ma ancora non ci sono certezze". Così all’Adnkronos l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, in merito al prossimo calciomercato.

"Serviranno le grandi abilità di Marotta di individuare i giocatori giusti, penso potrebbe essere Frattesi l’uomo giusto per i nerazzurri, sono sicuro che vorranno prenderlo -aggiunge Moggi-. In Italia poche squadre possono fare mercato senza cedere prima, l’Inter però è messa meglio: ha la rosa più completa ed una quadratura che, negli ultimi tempi, gli ha dato grandi risultati. Credo siano loro i favoriti per il prossimo campionato".