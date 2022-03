Calcio: Moggi, 'Mancini non ha colpe mi auguro resti alla guida della Nazionale'

Roma, 25 mar. – (Adnkronos) – "Mancini ha fatto un ottimo lavoro con il materiale che ha a disposizione, ha avuto il coraggio di lanciare dei giocatori mai scesi in campo in Serie A. Ha vinto un Europeo e a mio avviso non ha colpe nella mancata qualificazione al mondiale".

Lo dice all'Adnkronos Luciano Moggi all'indomani della sconfitta dell'Italia per 1-0 contro la Macedonia del Nord che estromette per la seconda volta di fila gli azzurri dal mondiale. "Il problema di Mancini è che è stato lasciato solo, l'unico errore che imputo al presidente Figc Gravina è di non aver difeso il ct -aggiunge l'ex direttore generale della Juventus-. Mi auguro che Mancini resti alla guida della Nazionale perché è la persona più adatta".