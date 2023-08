Calcio: Moggi, 'Spalletti bravo allenatore ma all'Italia mancano i giocatori di qualità'**

Roma, 21 ago. - (Adnkronos) - "Spalletti è un ottimo allenatore così come lo è Mancini, il problema della Nazionale italiana non è il ct ma la qualità dei giocatori che non è purtroppo di grande qualità". Così all'Adnkronos Lucia...

Roma, 21 ago. – (Adnkronos) – "Spalletti è un ottimo allenatore così come lo è Mancini, il problema della Nazionale italiana non è il ct ma la qualità dei giocatori che non è purtroppo di grande qualità". Così all'Adnkronos Luciano Moggi in merito alla scelta di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni di Roberto Mancini. "Il vero problema è che in Serie A giocano troppi stranieri, troppo squadre scendono in campo con 8-9 stranieri e così i nostri giovani non riescono a emergere. Il decreto crescita ha fatto danni al nostro calcio perché gli stranieri costano meno e così ne arrivano tanti che sono meno bravi dei nostri ragazzi ma giocano al posto loro".