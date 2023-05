Calcio: Mondiale femminile, appello di Materazzi e Cannavaro per diritti tv, 'azzurre lo meritano'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “In qualità di ex campione del mondo vorrei spendere qualche parola sul Mondiale femminile: trovo assurdo che non possiamo vederlo. Una grande competizione come questa è per le persone che sognano, sia chi lo gioca che chi lo vive da casa. Bisogna pote...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “In qualità di ex campione del mondo vorrei spendere qualche parola sul Mondiale femminile: trovo assurdo che non possiamo vederlo. Una grande competizione come questa è per le persone che sognano, sia chi lo gioca che chi lo vive da casa. Bisogna poterlo ammirare, prendiamo questi cavolo di diritti!”. È l’appello lanciato da Marco Materazzi per l'acquisto dei diritti televisivi del mondiale femminile, visto che al momento le offerte arrivate alla Fifa sonoome ha detto il presidente Infantino "quasi vergognose". “Giocare un Mondiale è bellissimo, è il sogno di tutti quanti”, gli fa eco il capitano della Nazionale 2006 Fabio Cannavaro. “Ma anche guardarlo da casa per parenti, amici e tifosi. La Nazionale di calcio femminile merita sicuramente di andare in tv, queste ragazze ce la mettono tutta e noi vogliamo poterle seguire durante le gare”, conclude Cannavaro.