Calcio: Mondiale femminile, Inghilterra batte 2-1 in rimonta la Colombia e vola in semifinale

Calcio: Mondiale femminile, Inghilterra batte 2-1 in rimonta la Colombia e vo...

Calcio: Mondiale femminile, Inghilterra batte 2-1 in rimonta la Colombia e vo...

Sydney, 12 ago. - (Adnkronos) - L'Inghilterra è l'ultima semifinalista del mondiale di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. All'Accor Stadium di Sydney le inglese superano 2-1 in rimonta la Colombia grazie alle reti di Lauren Hemp nel recupero ...